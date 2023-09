El modelo Jhonatan Mujica reveló qué lo motivó a entrar al próximo reality de Canal 13, “Tierra Brava”

El modelo Jhonatan Mujica llamó la atención de muchos tras ser anunciado como uno de los próximos integrantes de “Tierra Brava”, debido a su belleza, por su paso por el mundo del modelaje, trabajando con prestigiosas marcas como Armani y Dolce and Gabanna, y su parentezco por una querida cantante nacional.

En una conversación con Las Últimas Noticias, el próximo chico reality reveló que cuando era más chico era fanático del reality “La Granja”, y ya tuvo una experiencia dentro de un encierro en Italia, sin embargo no lo pasó bien, y agradeció sólo estar dos semanas, lo que sucedió por temas de su agencia.

Cuando fue llamado por Canal 13, Mujica aseguró que le gustó la idea, “me entusiasmó la idea de entrar porque sé de qué se va a tratar el reality, es como los que veía cuando chico. Ahí me volvió la nostalgia y lo acepté”, contó al medio citado.

Su relación con su prima, la querida cantante nacional Christell Rodríguez, también lo motivó a aceptar esta propuesta. “Yo sé que a ella le han hecho bullying por las redes sociales y ella es un amor de persona. Por eso me quiero ganar el respeto de la gente, no porque yo tenga un buen cuerpo significa que soy mejor que otros”, agregó el modelo.

Él ya conoce a algunos de sus compañeros de encierro por su trabajo televisivo, “Pamela Díaz, la amo, ojalá seamos mejores amigos. Sé que con Junior Playboy me voy a matar de la risa. Una de las cosas que me gusta de él es que se ve humilde y mantiene esa inocencia”, señaló.

El duro mundo del modelaje

Finalmente, Jhonatan habló sobre las dificultades en el modelaje, y cómo esto le ha afectado psicológicamente su relación con la alimentación. “Para estar en las ligas mayores tienes que tener ciertas medidas de hombros, pecho y piernas. El botón de la camisa no puede estirarse ni un poco”, aseguró.

Jhonatan confesó que el cambio en el mundo de la moda, y pasaron de modelos más marcados a más fitness y delgados, esto le generó un desorden alimenticio. “Para una campaña me pedían estar más delgado, y a las tres semanas tenía que tener los músculos definidos para otra”, contó.

“Al final le pierdes el gusto a comer. Cuando uno tiene que estar más delgado, uno tiene la comida en la boca y no la quieres tragar. Tuve que tomar vitamina B o fumarme un porrito antes para abrir el apetito. Me pasé tres o cuatro años en dietas”, continuó el modelo.

“Por ejemplo, yo no como carbohidratos para no crear mucha masa muscular, como más verduras. Hay un lado oscuro como en todas las cosas. Recién ahora me estoy reencontrando con la comida”, finalizó Jhonatan Mujica.