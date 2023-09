“Gracias a Dios me alejé de esa gente”: Naya Fácil se descargó en contra de sus examigos que todavía le deben dinero

La reconocida figura de las redes sociales, Naya Fácil, publicó una serie de descargos en sus historias de Instagram, estos iban dirigidos en contra de sus examigos, quienes le deben dinero desde hace mucho tiempo, por lo que ha mencionado anteriormente.

Ella subió diversos textos en donde expuso la situación que está viviendo con ellos, y las conclusiones que sacó tras estas amistades. “Trato de no tener odio en mi corazón y no ser rencorosa, pero me da tanta rabia que me vieran la cara”, partió.

“Yo fui tan de pana con estas personas llamadas amigos. Les pagaba tantas cosas y ahora llevo años cobrando la plata que les presté y no la devuelven, cómo pueden ser así. Yo fui un amiga terrible bacán, les di ayuda cuando nadie más los ayudaba porque todos sabían como eran, aún así los ayudé. Mínimo debería recibir devuelta lo que es mío”, reclamó.

Naya contó que ahora está más sola que antes debido a que no ha podido entregar su confianza totalmente debido a la mala experiencia que vivió con sus excercanos.

“Me di cuenta la clase de gente que eran”

La joven publicó un mensaje de Whatsapp que le envió a uno de los implicados pidiéndole por favor que le transfiera la plata que le debe en sumas más grandes, ya que no podía seguir esperando más. “Uno tiene que andar casi rogando por lo que es de uno (...) me vieron la cara, pero uno confía en una amistad de cuatro años que terminó siendo una farsa”, agregó.

La intérprete de “Show Show” aseguró que sus antiguos amigos le sugirieron pagarle en cuotas que ellos propusieron, y Naya aceptó. “Gracias a Dios me alejé de esa gente pobre y mediocre, porque yo también fui pobre, pero siempre con la mente de salir adelante y buscármela. Pero estos locos vivirán siempre en su miseria, así como van actuando en la vida, no llegarán a ningún lado”, señaló.

Ella agradeció tener dinero en su cuenta bancaria, pero afirmó que no por esto dejará de reclamar por el dinero que es de ella, y no se le ha sido devuelto.

“Yo me alejé de todos porque me di cuenta la clase de gente que eran, porque ellos jamás se alejaron de mí y todos saben eso. Cuando yo me empecé a encerrar en mi casa tenía el WhatsApp lleno de (mensajes de) ellos hablándome para carretear”, reveló.

Finalmente, Naya aseguró que quería desahogarse, “por querer hacer el bien, puros malos ratos he pasado innecesariamente”, contó.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

