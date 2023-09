“No me pongai esa parte en la boca porque me puedo confundir”: El curioso y cómico momento que protagonizaron Constanza y Raimundo

La relación de Raimundo Cerda con Constanza Capelli en “Gran Hermano” sigue dando que hablar en las redes sociales, y esta vez los televidentes notaron un extraño momento que se dio entre los participantes.

Todo habría comenzado cuando los jugadores estaban mirando el partido de La Roja contra Colombia, en donde Jennifer y la bailarina le reclamaron al ingeniero que trataba mejor a Scarlett que a ellas, puesto que jamás las trató de “reinas” ni ningún sobrenombre cariñoso.

Ante esto, Rai atinó a poner toda su humanidad encima de ambas participantes para molestarlas, dejando sus partes íntimas cerca de la cara de Cony, quien reaccionó de forma divertida, y aprovechó el momento para lanzar un coquetón comentario.

“Mira, no me pongai esa parte en la boca porque me puedo confundir”, comentó Capelli entre risas.

Por su parte, Pincoya sufrió por el peso del participante y aseguró que pesaba demasiado: “Este está como un chancho...Después andas reclamando de que te hacen cosas (...) malo, malo, malo eres”, continuó cantando tras ver como Rai se levantó.

Claramente, los televidente opinaron sobre este nuevo acercamiento entre ambos participantes: “Quiere volver, no tengo pruebas pero tampoco dudas”; “Qué le pasa a este weón”; “El que se va sin que lo echen...”; “Después en la noche dirán::Rai apunta con un arma en la cabeza a Cony”; entre otros.