¿Steffy y Leo a un reality?: DJ Méndez asegura que quedaría “la embarrada” si sus hijos entran a un programa

DJ Méndez habló sobre la posibilidad de que sus hijos entren a un reality y si tendrían su bendición para embarcarse en estos proyectos.

En una conversación con Página 7, el cantante aclaró que: “Siempre he dicho que la vida hay que vivirla y que hay que juntar experiencias. Ellos tendrían toda mi bendición”, afirmó.

Eso sí, enfatizó en que “si Leo y Steffi están bajo el mismo techo, es un tornado, queda la embarrada, porque son muy Méndez, muy crazy, loquillos, dejan la patada”.

Volver a la televisión

Asimismo, DJ Méndez descartó totalmente la posibilidad de volver a un espacio de telerrealidad puesto que “estoy en otra, pero si llega la oportunidad no sería algo extraño, porque ya lo he hecho antes, aunque hoy no es mi prioridad”, le comentó al medio.

De hecho, reveló que en un momento pensó en revivir el docureality de TVN, “Los Méndez”, pero se retractó puesto que quería enfocarse en su carrera musical.

Finalmente, el intérprete de “Lady” se refirió a su rol como padre, destacando que lo más importante es “entender que vuelan con sus propias alas, como papá cuesta, pero ahora lo entendí tan bien, que es tiempo para mí. Ahora yo ando viajando y haciendo lo mío”, cerró.