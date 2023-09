“Yo no echo de menos a nadie”: Las palabras que La Pincoya le dijo a Mónica cuando se fue de ‘Gran Hermano’

Luego de ser eliminada de Gran Hermano, Mónica Ramos entregó sus primeras declaraciones, en donde reveló -entre otras cosas- cómo quedó su relación con Jennifer Galvarini, más conocida como la ‘Pincoya’.

En el video que subió Chilevisión, la participante más longeva del reality expresó cómo definiría su paso por el programa. “Fue un sueño cumplido, un sueño maravilloso, lo pasé súper bien, me sentí acogida y querida”, expresó.

Además, la concursante contó de dónde salió la idea de usar el color morado. “Hace mucho tiempo tenía deseos de teñirme el pelo y no me atrevía”.

“Pero un día dije ‘¿por qué no?’, si me lo he teñido rojo, me lo he teñido amarillo, y me faltaba el morado”, reveló.

“Y la primera vez que me lo teñí, me encontré que se me veía espectacular y de ahí me empezó a gustar el color morado, pero también cuando chica me gustaba”, agregó.

Mónica y La Pincoya

Mónica también habló de cómo fue su relación con La Pincoya, con quien tuvo varios encontrones y diferencias.

“Quedó bien, porque ella tiene sus costumbres que yo casi no las entendí mucho. Una sola vez tuvimos un problema, pero lo arreglamos”, expresó.

Además, Ramos recordó una de las últimas conversaciones con Jennifer.

“Siempre trataba de entenderla por las costumbres que traía, que no eran de mi agrado (…) le dije que yo la iba a recordar con mucho cariño, porque también es una persona súper sencilla, diablilla, pero sencilla”, ó.

“También le dije ‘espero que tú me eches de menos’, y me dijo ‘yo no echo de menos a nadie’. Yo le contesté ‘conforme, pero igual te voy a echar de menos’”, agregó.

Sumado a esto, Mónica reveló a quién de Gran Hermano extrañará más. “Hans, para mí él fue mi nieto adoptivo, porque lo encuentro un joven muy parecido a mi nieto (…) le tengo mucho cariño y él lo sabe”, indicó.

Por su parte, sobre a quién no echará de menos del reality, la mujer se sinceró y contó que “Jennifer”.

“No me preguntes por qué, ya que no te lo voy a decir”, sentenció.