Adriana Barrientos critica la falta de filtro en el ingreso a realities basada en su experiencia

Adriana Barrientos criticó la falta de filtro en ingreso a programas de reality show, basada en su experiencia al haber participado en dos producciones de este tipo. Sus objeciones apuntaron a que no existe un test psicológico como tamiz para entrar y que, tal como atestigua, hay ingreso de sustancias ilícitas a los encierros.

La modelo deslizó estas opiniones durante una edición de “Zona de Estrellas” de esta semana, cuando analizaban lo ocurrido recientemente en “Gran Hermano”.

Cabe recordar que el pasado fin de semana Rubén, jugador del formato de CHV, fue expulsado luego de que su compañera Scarlette lo acusara de tocarla indebidamente mientras dormían en la misma cama.

“Me parece grave. ‘Gran Hermano’ en todas sus ediciones ha tenido personas que han cometido un delito o tienen problemas psicológicos graves”, señaló la “Leona”, quien ha participado de dos realities (”1910″, de Canal 13, y “Amor a prueba”, de Mega).

Poco filtro de programas de reality show

“A nosotros jamás nos pidieron papeles y por eso yo pregunté si había algún delincuente dentro del reality, porque a mí nunca me pidieron ni siquiera un certificado de antecedentes”, aeguró Barrientos.

De acuerdo con su experiencia “hay una psiquiatra que te hace una pre entrevista al minuto de ingresar. Y luego, dentro del encierro, como contención, hay un psicólogo. Pero no existe un test psicológico, por lo menos para toda la camada que es VIP”, criticó, haciendo el alcance de que no sabía si la situación es igual para la gente que no pertenece al mundo televisivo.

A continución, reveló un hecho que sorprendió al panel del programa de farándula. “Por lo menos en los realities donde estuve yo, incluso hubo ingreso de drogas. Recuerdo que en algún minuto yo vi a algún compañero de reality y estaba consumiendo drogas arriba en un árbol. Entonces, de repente a la producción se les escapa de las manos”, denunció Adriana.

“¿Qué tipo de drogas?”, consultó Daniela Aránguiz.

“Da lo mismo, si en nuestro país son todas las drogas ilegales, menos el alcohol”, estableció la “Leona”, dejando en claro que su crítica era a la situación ilícita en el encierro.