Ángela Prieto defiende no teñirse sus canas y da lección: “Muchos cuestionan mi decisión diciendo que me veo aún mayor”

La actriz y modelo Ángela Prieto hizo una fuerte reflexión en su cuenta de Instagram, con respecto a sus canas y a la opinión del resto sobre su apariencia.

“Mis canas llegaron para quedarse. Siempre pensé en dejármelas y evitar tinturas, etc. Aceptar el paso de los años con la cabeza en alto y la gratitud de los años vividos”, comenzó su mensaje.

“Sin embargo, muchos cuestionan mi decisión diciendo que me veo aún mayor, que no me quedan bien, etc. Propongo opinar menos sobre el del lado y trabajar más en uno mismo. By the way, nada contra las mujeres que si se tiñen”, siguió.

Sentenció que “lo liberador es poder hacer lo que tú te sientas cómoda, sin la necesidad de que tantos metan la cuchara”.