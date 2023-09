“Aquí también cuidamos a las plantas…Vienen todos los días”: Fran García-Huidobro lanzó feroz indirecta a exparticipantes de “Gran Hermano”

Fran García-Huidobro lanzó una feroz indirecta a los exparticipantes de “Gran Hermano” que van todas las semanas como público al programa estelar, y a veces, a comentar que sucede dentro del encierro.

El momento se dio cuando los panelistas estaban conversando con Mónica Ramos, la última eliminada del reality de Chilevisión.

Luego de ver unas imágenes en donde aparecía Fede cuidando el jardín, tal como se lo había pedido al momento de dejar la casa estudio, la exjugadora expresó: “Pobre de él que no lo hago, él sabe lo que iba a pasar”.

En ese contexto, Fran García-Huidobro aprovechó de lanzar sus ácidas palabras: “Aquí también cuidamos a las plantas… por si acaso, digo. Vienen todos los días, para que sepa que todos los jardines están bien cuidados en Gran Hermano”, lanzó, mientras la producción enfocaba a los eliminados que se encontraban en el estudio.

Los cibernautas apoyaron las palabras de la panelista, quienes mencionaron que algunos siguen yendo al estudio porque aún no “dejan ir” su participación en el reality de Chilevisión.

“El Ariel duró dos semanas y no suelta el reality, es el más patético”; “Pagan 10 lucas por ir de público, eso explica por eso no se pierden una”; “Parece que no la están rompiendo afuera”; “Fran se mantiene bien piola últimamente, pero de repente igual le tira sus verdades a estos guarenes”; escribieron.