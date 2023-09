Claudia Conserva revela sus sospechas de los motivos porque la despidieron de TVN: “Qué heavy”

Claduia Conserva reveló, durante la jornada de este miércoles, las razones que atribuye a su abrupta salida de TVN, en un arranque de sinceridad.

Todo se originó cuando en el panel de “Claudia Conversa”, por las pantallas de TV+, analizaban lo ocurrido con el periodista Felipe Vidal, quien dejó el matinal “Buenos Días a Todos”.

“A veces los programas están extraviados (…) entonces, empiezan a tomar decisiones a tontas y a locas”, inició sus palabras la conductora de televisión, según recoge Página 7.

Las eventuales razones del despido de TVN

En este escenario recordó su despido de la señal estatal. “Sin ir más lejos, ¿saben por qué me echaron de TVN? Porque no es la razón que me dieron, ya que no me dieron ni una”, aclaró Conserva.

“Me echaron, qué heavy lo que voy a decir (...) Yo sospecho que en esa época había un director ejecutivo que quería que una persona X hiciera el matinal, y yo por contrato tenía que hacer el matinal si es que no estaba la Karen Doggenweiler”, confidenció.

No obstante, la protagonista del documental “Brava” no tiene abosluta certeza de lo sucedido y sólo expuso sus sospechas acerca de la exoneración. “Estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada (…) llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana”, lamentó.