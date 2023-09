El Ranty contó la firme de por qué decidió no entrar a “Gran Hermano”: “Efectivamente, tenía ingreso el...”

Los rumores decían que el reconocido creador de contenidos, Rantés Verdugo alias “El Ranty”, era uno de los rostros conocidos que iba a sumarse al reality show de Chilevisión, “Gran Hermano”. Por esto, el influencer decidió contar su verdad, y publicó una serie de historias de Instagram al respecto.

“¿Cómo eso de que las marcas no me dejan entrar? Yo no me identifico con esas cosas”, partió tirando la talla. “¿Iba a entrar? Efectivamente, tenía ingreso el viernes 8 de septiembre a Gran Hermano, al final decido no entrar, efectivamente por lo que se rumorea”, agregó.

“Tengo hartos contratos a los cuales cumplir, y no es que no me hayan dejado entrar, es que yo decido no entrar porque prefiero la pega estable, esa es la verdad”, confesó el influencer.

“No me la iba a poder”

Él reveló que planeó dejar contenido grabado para subirlo a sus redes sociales mientras estaba encerrado, los cuales serían publicados por su mejor amiga. “Pero caché que no me la iba a poder, era demasiado lo que tenía que grabar antes: historias, Tiktoks, reels. Al final era demasiado estresante, y lo estaba pasando mal”, se sinceró.

Sin embargo, había más motivos, “El Ranty” contó que “sucedieron otras cosas, aparecieron personas y otros proyectos, y dije mejor no voy a entrar, prefiero hacer otras cosas, estar afuera. Y caché que la imagen de los cabros está bien dañada, y se está hablando muy del reality, entonces preferí que no”.