“Ella se está entreteniendo”: Latife Soto habla del presente amoroso de Tonka Tomicic

Latife Soto no deja de sorprender con nuevas predicciones y revelaciones de datos a la farándula criolla. De hecho, este miércoles en su visita al programa ‘Que te lo digo’ conducido por Sergio Rojas y que se transmite por Instagram, Soto se refirió al presente de la animadora Tonka Tomicic, quien en los últimos días, ha sido blanco de especulaciones por un supuesto cambio de canal.

Además, la tarotista no habló sobre el estado laboral de la modelo, sino que se refirió al actual momento sentimental de Tomicic, esta duda surgió a raíz del escándalo por el caso de los relojes vip, lío judicial que llevó a que Tonka se alejara de la televisión y con ello abrir los rumores de separación con Marco Antonio López.

Si bien, hace meses que no se ve a Tonka cerca del consejero espiritual, nadie sabe en qué está su coranzoncito por estos días.

Tras ser consultada, de inmediato Latife Soto dijo que la relación entre ambos había pasado a mejor vida, apuntando que ya no hay nada entre ellos “su matrimonio ya es parte del pasado. Esto quiere decir que está en otra, está dedicada a los viajes”, dijo tal como consigna La Hora.

Por otra parte, reveló que la amiga de Martín Cárcamo, ya dio vuelta la página para reiniciar su vida y concentrarse en trabajar “ella quiere volver a trabajar, quiere volver a vivir, que paren todo estos procesos legales, no puede trabajar mientras existan los procesos legales”, comentó.

Pero esto no fue todo, ya que aprovechó de referirse a Parived “ellos pueden tener conversaciones como ex, como cuando tú hablas con tu ex pero solo eso. Esta relación como pareja, ya no”, sentenció.

Por último, Latife sorprendió con una revelación “ella está en salidas con algún hombre que le está entreteniendo, pero no es un hombre conocido. Alguien la está sanando y ella lo está pasando bien, se está entreteniendo”, dijo la vidente sobre un nuevo supuesto galan de la conocida Tonka.