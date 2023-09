“Más que nada lo hice por apañar a las cabras”: Fernando Altamirano revela por qué compartió afiche de la “bambitón”

Fernando Altamirano, más conocido como el “Bambino” de Gran Hermano, tiene como uno de sus objetivos volver a entrar al reality de Chilevisión.

Esa meta puede ser lograda a través del repechaje, y aunque la señal aún no confirma la fecha que se llevará a cabo, ya son varios los participantes que se encuentran haciendo campaña para volver al programa.

Este es el caso de Fernando, quien hace solamente un par de días compartió una campaña que están realizando sus seguidoras para lograr su reingreso al reality.

Y los fans del novio de Alessia, por supuesto, no se quieren quedar atrás y también están haciendo todo lo posible para que Altamirano reingrese al reality.

En este sentido, Bambino se refirió a esta iniciativa de sus seguidoras y por qué la compartió en sus redes sociales.

“Más que nada lo hice por apañar a las cabras porque desde que salí han sido súper movidas conmigo. Me han dado mucho apoyo, mucho cariño y no me costaba nada tratar de viralizarlo y ayudarlas. Al final me están ayudando a mí”, contó a Página7.

En esa misma línea, el exparticipante expresó que “yo hice público que quiero entrar al repechaje y ellas se empezaron a mover con rifas y todo. Me pidieron si pudiera hacer algunos regalos míos personales para motivar a los que me siguen, a los que me apoyan”.

“Así que nada, contento por el cariño de ellas, de ellos y los que me están apañando en esto. La verdad es que las chicas son súper movidas… ojalá las cosas se den bien y logremos todo el objetivo”, agregó.

Finalmente, Fernando Altamirano aseguró que “se siente bastante bonito sentir el apoyo y el cariño de tantas personas. Las Bambi Lovers tienen un grupo de WhatsApp donde hay más de 400 personas y día a día mensajes, no sé, de buenos días, de buenas noches, pendientes de lo que yo esté haciendo”.

“A donde voy llegan a apoyarme, a comentar y se siente lindo. Yo antes de esto era una persona súper anónima, no era conocido y que la gente te entregue su cariño y su apoyo, la verdad que es súper bonito, uno se siente bien con eso”, sentenció.