Pamela Leiva se convirtió en toda una sirena mexicana: se lució posando en bikini en la Riviera Maya

La comediante Pamela Leiva está pasando por uno de los mejores momentos profesionales de su vida y eso se nota en sus redes sociales.

Ahora la triunfadora del Festival de Viña mostró un video donde posaba en las aguas tibias de la Riviera Maya en México, con un potente mensaje de amor propio ad portas de cumplir 41 años.

“Compasión no quiero, lástima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Estoy en las tierras de Thalia, por este motivo e Inspirada en mis influencers favoritas que cuando se van de viaje hacen su mansa sesión de fotos… yo dije: “también quiero!!!”. Quedaron bellas!!! Ya se las quiero mostrar…”, comenzó su mensaje.

“Estoy a días de cumplir 41 años y siempre me pongo reflexiva para esta fecha. (Les pasa también cuando van a estar de cumple?)… lo que si les puedo decir que ponerse a reflexionar aquí, fue otra cosaaaaaaaa Viva México!”, sentenció.