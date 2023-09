“¡People, me voy a ganar!”: Pamela Díaz ya comenzó su viaje al reality de Canal 13, “Tierra Brava”

El reality de Canal 13, “Tierra Brava”, ya está alistando sus motores para su estreno en octubre, y algunos participantes ya están viajando a Perú para comenzar su encierro. Una de ellas, la más conocida y querida del público, Pamela Díaz.

En sus historias de Instagram, la “Fiera” publicó la antesala a su viaje a Perú, el cual comenzó con sus hijos en los estacionamientos de Canal 13. “Querida people, este es nuestro último adiós, no llores”, comenzó Días mientras enfocaba a su hija mayor, Trini Neira. “Nos vemos”, le respondió su primogénita.

Su hija más chica, Pascuala, estaba callada sentada al lado de su madre cuando Trini le hizo notar a Pamela lo que estaba haciendo su hijo del medio, quien estaba acostado encima del auto. “¡Mateo! De verdad que tengo unos hijos fallados”, afirmó la “Fiera”. Pascuala terminó siguiendo los pasos de su hermano, y se subió por el vidrio del auto para ver mejor a Mateo.

“Qué más se le puede pedir a la vida tengo tanto amor. Gracias a mi familia, amigos y people me voy a ganar”, escribió Pamela Díaz junto a un collage con toda su gente que la despidió antes de entrar al reality.

“¡Pamela Díaz compórtate!”

En la siguiente historia Pamela ya estaba sola en el estacionamiento de Canal 13, “estoy en el auto yo, no quiero salir, soy antisocial hoy día. Ahí está la gente llegando, los otros participantes, es que no me dejan mostrarlos todavía nada, porque si no me van a retar y vamos a partir mal el reality Pamela Díaz por la cresta”, afirmó

“Hay participantes que no conozco, o sea no es que no conozca, no me dejan verlos, no cacho na’. Es que no quiero salir porque tengo sueño, ando cruza’ así que no quiero dejar la embarra’, ¡Pamela Díaz compórtate!”, agregó.

Finalmente, la “Fiera” hizo su última aparición en el aeropuerto esperando su vuelo junto a su equipo, y a otra conocida participante, con quien tiene muy buenos lazos, la animadora Eva Gómez. “Llegamos al aeropuerto querida people, estamos acá desde muy temprano, ahí están mis compañeras que no las puedo mostrar”, contó Pamela Díaz.