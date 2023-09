Señora Mónica reveló el origen de su fuerte pelea con la “Pincoya” en “Gran Hermano”: pensó que hubo brujería

Este miércoles, la última eliminada de “Gran Hermano”, la señora Mónica Ramos, estuvo presente en el panel tras una espera prolongada por la suspensión del programa por el partido de Chile y Colombia. Ella se refirió a la fuerte pelea que tuvo con la “Pincoya”, a propósito de la torre de almohadas.

Diana le consultó sobre este episodio, y si es que se había asustado cuando se despertó en la noche y vio dicha torre. “Sí, bastante, estaba dormida, fui al baño, y Pincoya estaba hablando sola con el espejo del baño, pero yo no voy a decir que es lo que estaba hablando, qué es lo que estaba diciendo”, contó.

La defensa a “Pincoya”

Diana le recordó a la señora Mónica que la “Pincoya” siempre le ha hablado a las cámaras, en defensa de Jennifer, mientras que Fran también mencionó que la chilota también ha compartido sus conocimientos de magia.

Mónica le dio la razón, “sí, a eso me refiero”, señaló. Por lo que, Michael Roldán fue más directo y le consultó si es que pensó que Jennifer estaba haciendo una especie de ritual, ya que ella también habló de que se iba a defender del mal. La señora afirmó reiteradamente que pensó que algún tipo de brujería estaba ocurriendo.

“Yo dormida, vi a Pincoya hablando cosas, no voy a repetir lo que dijo ella. Cuando salí le pregunté con quién estaba conversando, cara ‘e palo, y ella me dijo ‘con Rai’, y yo le dije ‘¿con Rai? Sí Rai está acostado’. Pensé que estaba hablando sola, y yo no voy a hablar lo que hablaba”, dijo Ramos.

Ella llamó a los compañeros de su otra pieza para que vieran que no estaba inventando. En el panel hicieron la aclaración que Rai con Francisca, y Cony, hicieron el fuerte de almohadas para tapar el regaloneo de los dos primeros. Además, le dijeron que la “Pincoya” no tenía nada que ver.

Sobre si es que está saldado, Mónica dijo que “eso pasó, yo realmente conversé con ella (...) quedamos bien”.