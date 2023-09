Shakira saca las garras de nuevo y estrenará nuevo tema que dicen también es para Piqué: así se llamará

Shakira está indetenible, y es que en los últimos meses ha estrenado diversos temas y planea seguir sacando nueva música.

Monotonía, TQG, Music Session 53, y Copa Vacía son solo algunos de los temas que la colombiana ha estrenado recientemente y con los que se ha convertido en la favorita del momento.

Recientemente la famosa fue premiada en los premios MTV VMA’s y ofreció un show increíble con sus grandes éxitos como Ojos así, Te felicito y La loba.

Y ahora, anunció que estrenará un nuevo tema, algo que dejó a sus fans emocionados e impactados, pues falta muy poco para poder escucharlo.

Shakira estrenará nuevo tema y aseguran que también está dedicado a Piqué

Durante su paso por los premios MTV VMA’s, Shakira reveló que estrenará un nuevo tema, y aunque no dio detalles si será sola o acompañada, sí dijo el nombre.

La famosa estrenará el tema El Jefe el próximo miércoles 20 de septiembre, y muchos aseguran que también estaría dedicado a su ex, Piqué, así como temas como Music Session 53, Monotonía y TQG.

“Ohhh me parece que va para Piqué”, “tiene que ser para el ex, no ya Shakira dejálo atrás, supéralo”, “eso me huele a Piquéeee, yo pensaba que ya lo había superado”, “si es para el ex espero que con esto ya si lo deje atrás”, “uy se viene bueno para Piquesito otra vez”, y “me muero por escuchar esta canción ya”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Lo cierto es que la famosa no para, y está más que nunca concentrada en su carrera, al punto que estaría grabando un nuevo álbum y planeando una nueva gira para 2024, según reportó Billboard.

Sin embargo, aún no está confirmado, pero se sabe que la colombiana tiene expectativas muy altas con su carrera para el 2024 y sus fans están más emocionados que nunca.