¿Son amigos?: Jordi Castell aclaró la naturaleza de su relación con Ignacio Gutiérrez

Las repercusiones de la ida de Jordi Castell a “El Purgatorio” continúan. El fotógrafo se fue con todo en contra de Nacho Gutiérrez en “Tal Cual” durante su participación del martes, por lo que fue consultado en “Zona de estrellas” sobre su relación con el animador de Canal 13.

“Está convertido en un Pepito TV de 2023, porque pura sonrisa, y da lo mismo, no escucha a nadie, tú le rebatas y... Nacho, con todo el cariño, yo creo es un excelente animador, es un buen soldado, da lo mismo lo que tú le digas, o lo que le rebatas”, dijo en referencia a Gutiérrez.

Estas declaraciones fueron analizadas en el panel de “Zona de estrellas”, por lo que se contactaron con Jordi para saber sobre la naturaleza de su relación con Ignacio Gutiérrez, debido a que se asumía que tenían una buena onda, incluso una amistad.

“Cuando trabajamos juntos...”

Manu González se comunicó con el fotógrafo, y le preguntó sobre el tema en cuestión, si es que está enojado con Nacho. “No, no pasa nada, tú sabes bien que en lo laboral nada me enoja. Pero, la verdad si es que ellos van a reírse de mí con injurias, yo me voy a reír de vuelta de la misma manera, porque creo que así es la industria”, contó.

Si es que siguen siendo amigos, o si alguna vez fueron amigos, con el animador de “El Purgatorio”, él respondió “cuando trabajamos juntos, lo que fue un largo tiempo, hubo una relación laboral, pero nunca más nos seguimos viendo, y no tengo nada contra él”.

“Pero si en su programa no me quieren escuchar, y mientras le estoy corrigiendo el error de la información, y no me presta atención, lo lamento. Herramientas para reaccionar las tiene, y lo sabe, otra cosa es que no hiciera caso”, cerró.