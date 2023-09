¡Ya hay fecha de estreno para “Tierra Brava”!: el reality de Canal 13 definió el día de su debut y anunció a nueva participante

La espera terminó, Canal 13 finalmente confirmó la fecha de estreno del anticipado reality “Tierra Brava”. La primera pista es que era que comenzaba el próximo mes, pero es más pronto de lo esperado ya que el programa debutará el domingo 1 de octubre a las 22 horas.

“Tierra Brava” se ambientará en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. En ella, un total de 16 famosos chilenos y extranjeros deberán convivir durante algunos meses y cumplir una serie de desafíos y competencias semanales.

Si no actúan diligentemente, si no cumplen con las tareas que se les asignan o si son desleales o descomprometidos, deberán asumir las consecuencias de sus actos.

El reality ha confirmado a importantes figuras del espectáculo chileno como Pamela Díaz, Eva Gómez, Junior Playboy. Este sería el cuarto encierro de la “Fiera”, quien se ganó su apodo después de su paso por “La Granja VIP”, y después participó de “1910″ y “Pareja Perfecta”, todos de Canal 13.

Los otros rostros confirmados son: el modelo de alta costura, Jhonatan Mujica; la influencer y amiga de la polémica Fran Maira de “Gran Hermano”, Valentina Torres alias “La Guarén”; la influencer, Azzartt Maveth, quien en redes sociales es conocida como la “Tía de la micro”; el cantante urbano, “El Futuro Fuera de Órbita”; y la recién confirmada, Camila Campos, más conocida como “Camilísima”.

La nueva confirmada

En el matinal “Tu Día”, anunciaron la octava confirmada que es Camila Campos, quien se hizo conocida como rostro emergente de los medios digitales de Canal 13, y especialmente por un segmento de redes sociales del matinal “Tu día”.

Tras su salida del matinal, hizo noticia por ser pareja del ex chico reality Sebastián Ramírez, el polémico participante de “Gran Hermano”, quien ha dado mucho de qué hablar por su relación con Constanza Capelli dentro del encierro.

Además, Camila incursionó como creadora de contenido digital. “Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de TikTok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país”, comenta la periodista.

Y ahora, a casi dos años de su última aparición televisiva, la joven apodada “Camilísima” es confirmada como la nueva participante del reality “Tierra Brava”, de Canal 13, en la que asegura que es la cuarta vez que le ofrecen entrar a uno.

“Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora”, afirma Camila,