“Bambino” reveló cuál será su objetivo si logra entrar en el repechaje de “Gran Hermano: “Quiero llegar a unir la casa”

Francisco Altamirano más conocido como “Bambino” está en plena campaña para volver a entrar a “Gran Hermano”, esto mediante el repechaje que se llevará a cabo durante las próximas semanas.

Según la conversación que tuvo con Página 7, el hombre ya se encuentra preparado para su regreso a la casa más famosa del mundo y con un solo objetivo en mente.

“Quiero llegar a unir la casa, quiero transmitirle a mis compañeros que enviemos un mensaje hacia afuera de que es un juego, no es una guerra. Hay mucha gente afuera que ha comenzado a hacerle daño a gente gratuitamente”, indicó al medio.

Asimismo, aseguró que tiene intenciones de “corregir los errores que cometí en la primera parte, cuando estuve dentro de la casa. Las críticas han servido para hacer una autocrítica, valga la redundancia, y ser una mejor persona”.

“Espero darle un poco más de alegría también a la casa, tratar de hacer más actividades, que no haya tantos tiempos muertos y prender la fiesta los viernes, pues si ni un hombre baila, falta el bailarín de la casa”, agregó.

El reencuentro con Alessia

Si la “bambitón” funciona y logra entrar nuevamente a “Gran Hermano”, Fernando se encontraría de nuevo con su enamorada, Alessia Traverso.

Sobre este reencuentro, el exjugador aseguró que “No sé cómo irá a ser (...) pero supongo que será súper emotivo. Pronto cumplo dos meses fuera de la casa. Yo he manifestado afuera todo lo que la extraño, todo lo que la quiero y yo la estoy esperando”, comentó.

“Ella también dentro habla mucho de mí, que me echa de menos, que me quiere ver. Así que me imagino que va a ser súper emotivo”, reveló el exparticipante.