Dani Castro reveló por qué no aceptó entrar a “Gran Hermano”: “Me llamaron cuando estaba de vacaciones”

Daniela Castro estuvo a nada de entrar a “Gran Hermano”, ya que la producción se contactó con ella para que fuera una de las jugadores del reality de Chilevisión. Sin embargo, rechazó la oferta tras ponerle una particular condición.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la influencer se sinceró con respecto a esta situación con sus seguidores.

“Dani, ¿es verdad que te llamaron de ‘Gran Hermano’?”, decía la interrogante de un usuario. A lo que Castro respondió entre risas “Sí, guapiruli. Es verdad”.

Posteriormente, la exMaster Chef explicó los motivos por los cuáles no quiso ser parte de “Gran Hermano”: “Me llamaron cuando estaba de vacaciones y me dijeron que, si aceptaba, tenía que volverme a Chile... y no po”, dijo en la red social, dando a entender que los motivos principales fueron el tiempo.