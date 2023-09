“Esta hueá va a terminar mal”: Pincoya y Raimundo protagonizaron tensa conversación tras fuerte pelea con Constanza

Durante las últimas horas de transmisión de “Gran Hermano” se mostró un tenso momento entre Raimundo y Pincoya, donde la chilota lo instaba a dejar de pelear con Constanza.

El inicio del conflicto habría sido luego de que la bailarina acusara a Jennifer de estar de parte de Raimundo y finalmente terminó llorando en su dormitorio.

Posteriormente, Pincoya tomó las cartas en el asunto y fue a hablar con su compañero de encierro, a quien le aconsejó: “Bájale un cambio, porfa, o si no esto va a terminar mal”.

“Ahora por cualquier cosa saltas, y le dijiste un montón de hueás a la lulo (Cony), le sacaste en cara al otro que no está ni acá. Ahora estamos todos picados”, le aseguró la chilota, enfatizando en que “todos tienen que poner de su parte” para que la convivencia sea mejor.

Raimundo está cansado de Cony

Por su parte, Raimundo no entró en razón y aseguró que: “Estoy cansado, Pincoya. Todos tienen miedo de decirle algo a ella porque te va a agarrar y no te va a soltar, hasta tú misma no le dices nada”.

“Ahora con la lulo igual me enojé por ti. Esta hueá va a terminar mal”, insistió Pincoya.

A lo que Rai manifestó que sería “por ella, si yo no busco las peleas. A mí no me van a decir así, ‘cállate’, ¿te gusta que te traten así?”, le preguntó.

“Me da lo mismo”, le dijo la Pincoya. Mientras que Cerda aseguró que a él estas actitudes no le eran indiferentes, puesto que “no me trata así ni mi familia, no voy a caer en esos juegos”.

“Caes porque tú igual empiezas a pelear”, le afirmó la chilota.

“Ella me habla de estrategia, y cuál es, ¿estar con ella? Si fuera estar así, no me pelearía con ella. Me huevió porque una vez Scarlette se me apoyó en el hombro, y me dice que yo ando para todos lados, y ella anda abrazándose y dándose piquitos (con Fede)” se descargó el participante de “Gran Hermano”.

Finalmente, Pincoya le dijo: “Bájale un cambio, y eso que dijiste de los todos los hombres a mi no me pareció (...) que le saques esas cosas a mí no me gustó”, sentenció.