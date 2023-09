Helhue Sukni encendió la discusión: “En Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México”

La abogada e influencer Helhue Sukni se enfrentó a Marlen Olivari en “El Purgatorio”, donde se centró en el orgullo que siente por defender a los narcotraficantes.

“No siento culpa por hacerlo, no me da vergüenza. Para mí la defensa es un derecho que tiene toda persona. Por otro lado, yo no defiendo violadores, cosa que los defensores públicos sí hacen”, se justificó la abogada.

Marlen Olivari critica al movimiento feminista sin filtro: “Está conformado por mujeres comunistas”

Consultada por el narcotráfico en Chile, Helhue fue controversial. “En Chile no existen los narcotraficantes, porque esto no es Colombia ni México, en Chile no se produce droga. Sólo hay microtraficantes. Y para mí los traficantes deberían estar en la calle, no en la cárcel. Este país no está plagado de narcos. No creo que los narcos se estén tomando las poblaciones, no toda la gente que vive en las poblaciones son delincuentes”, opinó.

En una tensa discusión, Marlen le respondió que en su opinión sí existe el narcotráfico y narcoterrorismo en Chile. Además, sobre la iniciativa del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de demoler las casas financiadas por los narcos, sostuvo que “es el alcalde con más pantalones que tenemos en Chile”. En contraposición, Helhue se mostró en contra de las demoliciones de La Florida.

“Esas no son casas narco. Lo que tiene que hacer el alcalde es agarrar al que comete hechos punibles y meterlo preso”, propuso.