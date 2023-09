Julián Elfenbein revela su última conversación con Felipe Camiroaga en un triste recuerdo

Un momento muy triste e imborrable de su memoria recordó Julián Elfenbein: su último diálogo con su amigo y compañero Felipe Camiroaga.

Julián contó, en el programa “Buenos Noches a Todos”, que en agosto de 2011, poco antes de que ocurriera el lamentable accidente en Juan Fernández, debió reemplazar a Felipito en el matinal “Buenos Días a Todos”, dado que el “Halcón de Chicureo” emprendía viaje a Ñuble por sus vacaciones.

“¿Te recuerdas la última conversación que tuviste con Felipe?”, le consultó Eduardo Fuentes, conducor del estelar de TVN.

“Cuando un animador titular se va de vacaciones, se va el viernes, entonces yo vine ese viernes (al canal). Dos semanas y media antes (del accidente), a pauta”, inició sus palabras el actual rostro de Chilevisión.

“Y llega Felipe, a las 12, porque los matinales terminaban a las 12, entra a la oficina, y me dice una cosa muy chistosa, porque Felipe estaba cansado... Me dice: ‘te dejo este cachito, Juli’. Me decía Juli”, reveló Julián.

“‘Te dejo este cachito, Juli...’ se va y me abraza y me da un beso”, trajo al presente el periodista acerca del último momento de forma presencial con Camiroaga. Más adelante continuaron conversando, pero mediante mensajes de texto.

“Él en Chillán me mandaba mensajes, que no los voy a decir, pero mensajes chistosos... Pero no, yo no tuve esa conversación espiritual, me dijo ‘te dejo este cachito’”, compartió Elfenbein.