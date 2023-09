“Kast es la prolongación de Pinochet”: Helhue Sukni no se guardó su opinión sobre el excandidato presidencial

La abogada más conocida de las redes sociales, Helhue Sukni, estuvo de invitada a “El Purgatorio”, y no se guardó ni una de sus opiniones, tal como se muestra en su cuenta de Instagram. Ella compartió el espacio junto a Marlen Olivari, y la política salió a colación.

La show woman fue consultada si es que sería ministra de José Antonio Kast o de Gabriel Boric, ella contestó que haría la pega igual ya que iba a trabajar para la gente. Cuando la pregunta fue dirigida a Helhue, la respuesta fue distinta.

Primero, si es que la abogada trabajaría para el Gobierno actual, ella dio una respuesta afirmativa, pero tenía un “pero”. “Yo no puedo ser ministra de Boric porque estoy metida en el mundo de defender a delincuentes, entonces si yo defiendo a delincuentes no me van a elegir para su cartera. Pero, yo podría ser ministra de Justicia, lo haría regio”, aseguró.

La opinión de Helhue sobre Kast

Si es que trabajaría con el político de extrema derecha, José Antonio Kast, ella dio un no rotundo, por lo que Marlen la increpó ya que no tenía que “vivir con él”, sino hacer su pega nada más, pero Helhue no estaba de acuerdo con ese argumento.

“No, porque Kast es la prolongación de Pinochet, ese es el tema. El pensamiento de Kast como economista, o sea no sé si es economista, pero como política económica pal’ país no es mala, porque él es capitalismo, y el capitalismo permite que la gente pueda tener diversas especias, adquirir bienes, etc, pero el problema que eso suscita que restrinja...”, dijo Sukni.

Marlen le preguntó si es que le gusta el capitalismo, y Helhue respondió que no, pero su manera estrafalaria y ostentosa de vestirse viene desde que ella era chiquitita.