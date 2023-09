Naya Fácil acusó mano negra tras cierre simultáneo de sus tres cuentas: “Esta hu** fue hecha con maldad”

La reconocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, se despertó esta mañana con una impactante sorpresa, se quedó sin casi todas sus cuentas de Instagram, ya que fueron bajadas misteriosamente. Esto es más sospechoso porque hace días que viene anunciando una importante noticia para este viernes.

Ella le informó a sus “facilines” sobre esta noticia a través de la cuenta de su auto, “la facilona”, y Naya encontró raro el asunto, como si se tratará de una mano negra por ahí que le bajó sus tres cuentas.

“Esta huea me parece demasiado rara, hueón”, partió. “Debo reconocerlo públicamente, aquí y ahora. Justo hoy día, una sorpresa que llevo preparando hace cualquier rato para subirlo a mis cuentas. Mi cuenta ‘Naya Fácil oficial’ la tengo verificada para que no le pasara esa huea”, agregó.

“Hueón, esa cuenta está impecable, no tuvieron por qué haberla bajado. A mí me están haciendo una huea, porque yo cuido demasiado mis cuentas, ustedes saben que yo no subo escote, hueas en bikinis, que pueden afectar las normas comunitarias de Instagram”, señaló Naya.

“Alguien me tiene mucha mala...”

“Además, las tres juntas, alguien me tiene demasiada mala, sabe que trabajo con las cuentas de Instagram. Alguien me tiene mucha mala, envidioso reculiao, vieron que tenía preparando esta sorpresa para subirla y me bajaron las tres po’, al mismo tiempo”, continuó.

“¿Quién me tiene tanta mala? Si saben que me dan justo en el clavo (...) esta huea fue hecha con maldad, pudieron haberme bajado las cuentas hace mucho tiempo, incluso cuando subo videos carreteando, tomando, pero justo hoy día, las tres hueón”, añadió la joven.

“Creo que alguien me tiene tanta mala, que estoy segura que alguien pagó para que me bajaran las tres cuentas, cómo la iban a bajar con un solo reporte, ni cagando. Yo no he subido nada ilícito, ayer estuve todo el día en pijama (...) Me huele a gato encerrado, les come la envidia, y eso que no saben la caga que voy a dejar igual”, bromeó Naya.

Finalmente, Naya se recompuso, y no se echó a morir. La joven señaló que el anuncio iba igual, de cualquier forma, fuera como fuera, ya que era algo formal que no podía correr. Ella pidió que corrieran la voz, y que esto no iba a impedir que dijera la sorpresa, va a grabar los videos igual con la misma emoción de que estuviese grabando en vivo.