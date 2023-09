Pamela Díaz ya está dejando la grande en “Tierra Brava”: la “Fiera” transmitió desde el hotel dando exclusivas del reality

La icónica Pamela Díaz ya está dejando la grande desde Perú antes de encerrarse. La “Fiera” dio un adelanto exclusivo del encierro “Tierra Brava”, confirmando y desmintiendo nuevos participantes, desde la habitación de su hotel previo a su ingreso.

Ella estaba encerrada en su habitación, distanciada de sus compañeros, pero con una vista espectacular desde su balcón. Pamela estaba de buen humor, tirando la talla, y con el almuerzo ya servido.

“El ambiente está muy rico, gallos bien guapos, y las chiquillas están minísimas. Así que hay una onda muy rica, todavía no estamos encerrados, hoy día parten las grabaciones”, reveló.

Díaz estaba en el hotel Punta Sal, mostró su almuerzo y contó que están todos con abstinencia de alcohol. Ella conversó con los famosillos que le comentaron en el live como Bruno Zaretti y Felipe Vidal.

Un seguidor le comentó: “menos mal que no te devolviste”, esto en alusión a una historia que subió Pamela señalando que se devolvía a Santiago, por lo que la “Fiera” prosiguió a explicar.

“Lo que pasa es que yo tengo el carácter un poquito fuerte como pueden ver, como que me motivan muchas cosas y al segundo me da la locura, y me había enojado, pero después se me pasó. A veces soy media falla”, contó.

Pamela Díaz yéndose de tarro

Sobre su estado de ánimo y si estaba nerviosa, Pamela contó que no lo estaba, pero sí ya se sentía nostálgica. Aparecieron otros participantes que no se lograron identificar, que la saludaron de lejos. Ella dijo que Canal 13 no sabía que estaba haciendo un live, pero sí le dieron permiso para grabar contenido para su canal digital.

Pamela Díaz pegó un grito y nombró a un participante que ha sido rumoreado, pero todavía no ha sido confirmado desde el canal, Miguelito. Él estaba en los exteriores del hotel con una polera de la Universidad Católica, y le gritó de vuelta “¡Tía Pame! ¡Tía Pame!”.

De igual forma, la “Fiera” negó que estuviera Naya Fácil, a pesar de que sí quería que ella ingresara. Sin embargo, confirmó que llegarán más participantes más adelante. Pamela Díaz se puso eufórica cuando vio el comentario de una participante rumoreada, quien supuestamente también entrará al reality en los próximos días.

Ella la sumó al en vivo, e hizo su aparición una invitada especial: “¡Hueona, Botota! ¿Dónde estai? Hagamos transmisión con la Botota, a ver si se atreve y no es cobarde, porque la pueden retar”. Botota Fox aceptó el en vivo.

Pamela le mostró su habitación de hotel, mientras la Botota iba en camino a Constitución para un evento, y la comediante no creía que estaba en el reality. “Mentirosa, vo te arrancaste hueona, algo supe, algo supe por ahí. Te dieron los ahogos”, bromeó.

“Hueón, tenemos la media caga, tengo como cuatro personas golpeando la puerta para que corte el live, y no lo voy a cortar”, dijo riéndose Pamela. “Nos van a echar hueona, nos van a echar”, agregó. La “Fiera” captó a los animadores Sergio Lagos y Karla Constant y los saludó a lo lejos.

Finalmente, Pamela Díaz después de irse numerosas veces de tarro, cortó la transmisión, pero la dejó en su cuenta para que veamos cómo empieza con todo el próximo reality de Canal 13, “Tierra Brava”, que tiene el domingo 1ro de octubre como fecha de estreno.