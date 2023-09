Pancha Merino echó al agua a una examiga desleal que quería pellizcarle la uva: la encaró en un bar

La panelista de “Tal Cual”, Pancha Merino, llevó un tema al panel del programa sobre cómo identificar a un amigo que aparece solamente por interés. Esto la llevó a recordar una anécdota con una examiga, quien no sólo la buscaba para eventos y tener beneficios, sino que quería pellizcarle la uva también.

Merino contó que cuando ella se separó, se sentía deprimida por lo que no iba a los eventos a los que era invitada, y su amiga aprovechaba y recogía las invitaciones. La hija de al medio de Francisca captó esas actitudes y le advirtió que no le gustaba esa persona.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. “Esta amiga cuando yo me puse a pololear con Andrea, se puso medio rara, celosa. Yo un tiempo terminé con Andrea (Marocchino), y una amiga que tenemos en común, me contó que la amiga en cuestión dice que Andrea la llamó”, relató.

“Yo ya había terminado con él. Ya la mina era media putona así que no pesqué. Además, yo ya le había hecho la cruz, porque cuando yo estaba realmente deprimida en cama, esta amiga me dice: ‘vamos al evento de la Cecilia Bolocco’. ¡No quiero ir a un evento!”, agregó.

“Para que sepas...”

Pancha Merino relató que ella ya no se juntaba con esta amiga cuando comenzó a pololear con Andrea. Una vez que volvieron a retomar la relación, ella le preguntó si era verdad que él había llamado a dicha persona, y Marocchino lo negó.

Posteriormente, la actriz se encontró a su examiga en un bar, quien la notó, por lo que se acercó a Merino, y le dijo: “para que sepas, yo estuve con él después que ti”. En ese momento Andrea estaba en el baño, y cuando él volvió la encaró porque estaba mintiendo.

Ella se defendió señalando que estaba bromeando, pero la actriz sabía que sus intenciones era separar su relación con Marocchino. “La Amandita siempre me dijo que no le gustaba, y era chiquitita”, cerró Pancha Merino.