¿Por qué me votó?: Hans encaró a La Pincoya tras quedar en placa de eliminación de ‘Gran Hermano’

Hans encaró a Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, en Gran Hermano, luego de que se revelara la placa de eliminación de esta semana durante la noche del jueves.

Todo porque el futbolista oriundo de Constitución quedó entre los participantes que podrían abandonar la casa del reality dentro de los próximos días.

Por lo mismo, el joven decidió acercarse a Pincoya y preguntarle si fue ella la persona que lo envió a placa, además de otros compañeros.

“¿Por qué me votó?”, le preguntó molesto, a lo que Jennifer respondió: “Ustedes andan viendo los lulos. No me van a sacar nada, ninguna información. Estás igual que la otra”, le contestó la mujer de Chiloé, tal como consigna Página 7.

“Todos tienen su estrategia de juego, y está bien”, le dijo Hans, a lo que La Pincoya contestó: “Si quieren preguntar algo, pregúntenle al hombre no más, porque cuando ustedes me hacen la maniobra yo no digo nada, me enojo no más”.

Además, el futbolista afirmó que “hay que decir los votos, si no pierde el brillo el juego”, frase con la que no estuvo de acuerdo su compañera de encierro.

Incluso, en ese momento Scarlette interrumpió la conversación, para que luego Hans volviera a tomar la palabra. “Ella (Pincoya) me dijo que no me iba a votar nunca, o sea no que nunca, cuando llegara el momento. Todos tenemos estrategias”, insistió.

Luego, Jennifer indicó que “yo no soy como ustedes, no sé si tú, pero hablo por el resto”, mientras Hans enfatizó: “De eso se trata, es un juego, somos jugadores”.

Por último, la oriunda de Chiloé dejó en claro que su postura dentro de la casa es por todo lo que le hicieron el último tiempo del encierro. “Hablan mal de uno, lo pelan, lo enjuician, para que en cadena voten por uno, y eso me lo hicieron todo este tiempo”, finalizó.