“Si dijera todo lo que se me cruza por la cabeza...”: Fran García-Huidobro responde a las críticas sobre sus comentarios en “Gran Hermano”

Francisca García-Huidobro se ha convertido en la panelista de “Gran Hermano” que más genera reacciones entre los televidentes, quienes opinan que no tiene mucho “filtro” al momento de hablar en cámara ni con los eliminados del programa.

En este contexto, es donde la opinóloga decidió responder a estas críticas mediante una publicación en sus redes sociales.

“Sí tengo filtro porque soy una mujer grande ya. Si dijera todo lo que se me cruza por la cabeza, tendría que irme de Chile porque las tres neuronas que me quedan las tengo conectadas directamente con la lengua… sin escala, digamos. Entonces sí, me intento controlar un poco”, afirmó, según consignó Página7.

En esta línea, comentó que hay personas que les gustaría que sí, tuviera más filtro al momento de hablar. “Como mi mamá”, dijo entre risas a través de su cuenta de Instagram.

“Y hay algunos que quisieran que tuviera menos, como ustedes… así que es difícil controlarlo”, acotó la rostro de farándula.

Asimismo, se refirió a la participación de Mónica Ramos en el programa de Chilevisión, a quien asegura siempre “la tratamos con el respeto que se merecía” puesto que es una mujer de 77 años y estuvo 80 días encerrada.

“Mostramos su participación en la casa. Dentro del humor, le preguntamos que a ustedes le interesaban, los porotos de la Pincoya (…) La señora salió porque ustedes la votaron y ese es el resultado de un reality”, concluyó.