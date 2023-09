¿Volverían al Festival de Viña del Mar?: Los Atletas de la Risa se sincerarán en “Socios de la parrilla”

Este próximo domingo, en el cuarto capítulo de la tercera temporada de “Socios de la parrilla” de Canal 13, estarán de invitados el trío cómico callejero Los Atletas de la Risa, conformado por Pato Mejías, Roberto “Chino” Saldías y Juan Carlos “Guatón” Donoso.

Los comediantes, que recientemente celebraron 30 años de carrera en un show en el Gran Arena Monticello, frente a más de 4 mil personas, contarán historias sobre sus inicios en el humor, instalados en el Paseo Ahumada.

Al respecto, manifestarán sus ganas de hacer una nueva despedida en la calle que los vio nacer. “Nos gustaría, se puede hacer, pero hay que organizarlo muy bien”, comentó Pato al respecto. Él recordó que en esos años lograban 50 mil pesos de ganancias diarias para cada uno.

Éxito en los festivales

Además, repasaron su exitoso show del Festival de Dichato en 2012, donde consiguieron una sintonía que incluso superó al Festival de Viña del Mar, a pesar de tener que sobrellevar la censura de parte de los productores.

“En Dichato teníamos una rutina lista, la presentamos, y tres horas antes nos hicieron cambiarla. Pero cuando estábamos haciéndola se nos salió lo que dijeron que no teníamos que decir, chistes sobre los auspiciadores, y nos empezaron a gritar que nos bajáramos. Hubo una tremenda pelea atrás porque habíamos nombrado marcas. Pero cuando fue subiendo el rating, la cosa cambió”, contó “Chino” sobre la presentación donde consiguieron 32 puntos de sintonía.

Al año siguiente debutaron en el Festival de Viña del Mar, donde, recordaron, “Guatón” estuvo a punto de no poder presentarse por problemas de salud. “20 días antes de subir a Viña me operaron de dos pólipos en la garganta y estuve hablando muy poco (...) Si falta alguno de nosotros, hay que seguir no más, si la chispa está”, dijo el comediante.

Consultados sobre si volverían a presentarse en el certamen, “Guatón” y “Chino” opinarán que sí, pero Pato que no. “Yo no iría. Cada vez que hacemos shows grandes, como el del Monticello, me pongo muy nervioso. Yo creo que si voy a Viña me voy a morir, me da miedo el fracaso. Se demoraron tanto en reconocernos, que ahora lo estamos viviendo a concho, y yo feliz con lo que tenemos. Lo que logremos es de yapa”, sostuvo el humorista.

A propósito de Viña, los comediantes contarán también que la histórica presentación de Dinamita Show en 1996 les causó un gran conflicto interno, porque el “Indio” y el “Flaco” triunfaron usando chistes popularizados originalmente por los Atletas.

“Los chiquillos hicieron muchas cosas que nosotros habíamos inventado en el Paseo Ahumada, como la rutina de los nombres de los países. Entonces cuando los vimos ahí y nosotros estábamos todavía en la calle, lo sentimos. Pero así es el humor, las rutinas son universales, y después nos tocó a nosotros”, aseguró Pato.