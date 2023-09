3 fotos de Marc Anthony que muestran cómo lucía en su juventud: era todo un galán

Marc Anthony es uno de los cantautores hispanos más famosos en el mundo. En más de 30 años de exitosa trayectoria, no ha parado de brillar en el escenario con su poderosa voz y carisma sinigual.

No obstante, antes de ser el icono con millones de discos vendidos, varios Premios Grammy, records Guinness y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, él fue un joven aspirante a cantante.

El intérprete inició su premiada carrera en las décadas de los 80 y 90 cuando era un jovencito. Entonces, el nacido en Nueva York en 1968 ya acaparaba la atención con su magnético talento y galanura.

Fotos de Marc Anthony que muestran cómo se veía en su juventud

De esta etapa de su vida, aparte las vivencias que lo catapultaron a la fama y lo hicieron crecer como artista, solo quedan fotos para las que modeló y lo dejaron inmortalizado en la flor de la juventud.

Por eso, a continuación, recopilamos tres retratos del artista de origen puertorriqueño que muestran lo guapo que era joven y te contamos algunas cosas sobre su vida que quizás no sabías.

Se sentía como alguien “extraño” cuando estaba creciendo

Aunque ahora vive rodeado de lujos, Marco Antonio Muñiz –su nombre de pila– tuvo una niñez humilde en East Harlem como el menor de los ocho hijos de Guillermina Quiñones y Felipe Muñiz.

Desde temprano mostró talento por la música y se recuerda como un niño extraño. “Para mi mamá, yo era un dolor de cabeza. Para mi papá, yo era la luz de sus ojos”, dijo a Good Morning America.

“Y para mí, era extraño. Tenía anteojos. Pesaba dos libras. Mi papá siempre me decía, y como la honesta verdad de Dios: ‘Hijo, somos feos. Trabaja en tu personalidad”, compartió en 2017.

Debutó como actor a comienzos de los 90

El “Flaco de Oro” empezó a ser reconocido en sus veintes cuando su primer álbum solo, Otra Nota, se convirtió en uno de los más vendidos en 1993. Sus canciones se escuchaban en radio y filmes.

Sin embargo, algunos años antes, ya había debutado en la actuación. El proyecto en el que Marc Anthony se estrenó en la pantalla grande fue como protagonista de East Side Story en 1990.

A partir de entonces, mientras triunfaba en la música, actuó en varios largometrajes, como Hackers en 1995, protagonizada por Angelina Jolie. Su último filme es En un barrio de Nueva York (2021).

No tiene planes de revelar los secretos de su vida

Con el paso de décadas, muchas estrellas sacan libros contando sus historias, pero si hay alguien que no tiene planes de escribir sus memorias es el cantante que celebra hoy su llegada a los 55.

“¿Por qué querría revivir esos momentos que me causaron tanto dolor en el pasado? No creo que escriba un libro ni ventile mis trapos sucios…”, aseveró en The Enrique Santos Show.

“Esas cosas las dejo para mis amigos o mi familia. Comparto esas experiencias con personas que necesitan escucharlas y soy bueno en eso. No escribiré un libro para compartir mi historia. Aquellos que necesitan saber mi historia ya la saben”, concluyó el también padre de siete.