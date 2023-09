“Apenas me saludó, no era la misma que yo conocí”: Helhue Sukni se fue decepcionada de Marlen Olivari tras “El Purgatorio”

La querida abogada Helhue Sukni estuvo de invitada en el último capítulo del estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, y en ese espacio compartió pantalla con Marlen Olivari, quien terminó ganando el episodio y los pasajes al Caribe.

Sukni publicó un video en sus redes sociales para sus amigos con el fin de manifestar su malestar tras el programa. La abogada estaba disconforme con los comentarios de la gente, las preguntas de los productores de Canal 13, y con Marlen Olivari.

Ella partió refiriéndose a las críticas por su postura política de izquierda. “Comunista queridos amigos no soy, pero sí soy socialista y de las buenas”, contó. Sukni reveló que cuando chica leyó una historia de Lenin sobre el injusto no pago a los trabajadores que le quedó marcada e influyó en su pensamiento, a pesar de venir de una situación económica acomodada.

“En el programa lo pasé la raja, entretenidísimo, los humoristas espectaculares, el cabro nuevo y la Chiqui Aguayo, espectaculares, súper simpáticos. El Nacho Gutiérrez también, pero hacía preguntas hueonas. Las preguntas hueonas no la hacía él, venía de la muela”, contó.

“A mí lo que me da tristeza es la diferencia y la injusticia social”

Sukni aseguró que Marlen ganó porque le puso el dedo en la llaga a los chilenos, debido a que habló sobre la seguridad del país. Ella mencionó que se le asocia al tráfico de drogas y a las adicciones, pero señaló que “ese hecho no es vinculante a mí. Yo saco a gente en libertad, como hacen muchos y es un derecho constitucional, un derecho que existe en todo el mundo”.

“Ustedes que hablaban brutalidades de mi persona en el programa, no sean tan incultos, hueones. Tengan un poco más de sentido común y lean. ¿Por qué una persona que comete un ilícito, lo juzgan? porque tiene que haber un debido proceso”, explicó.

“La gente habla brutalidades de mí como que mis joyas me las regalan los traficantes, mira la pregunta hueona que me hace Canal 13, esa pregunta me la han hecho mil veces. ¿Ustedes creen que soy tan hueona que voy a tener una joya que me regale alguien? ¿Creen que soy hueona? Yo lo que necesito es plata para vivir”, continuó.

Sobre su declaración que no se considera capitalista, ella señaló que sólo lucra de su trabajo y profesión, la cual estudió por siete años. “El capitalismo hace crecer a las personas y está bien, pero a mí lo que me da tristeza es la diferencia y la injusticia social”, precisó.

“Todas las personas tienen derecho a la salud, es la primera huea que siempre digo (...) todo el mundo tiene derecho a la educación; a expresarse libremente, a decir: ‘esta huea no me gusta’, todo el mundo tiene derecho a decir lo que sea en las redes sociales”, afirmó la abogada.

“Ella no se acuerda cuando...”

Finalmente, Helhue Sukni comenzó a referirse a Marlen Olivari, a quién conoció durante las grabaciones de “El Discípulo del Chef”, y la encontraba “encantadora, se reía, me abrazaba, almorzamos juntas, la raja. Ahora, cuando llegué al programa, me quedé atónita porque ella estaba muy así (con cara seria)”, reveló.

“Apenas me saludó, no sonreía, no era la misma hueona que yo conocí”, agregó la abogada, quien pensó que estaba con un ánimo distinto por ser su cumpleaños, y que justo ese día andaba más seria.

“Ella estaba bastante rara, y no era la Marlen Olivari que yo conocí, y después evidentemente lo descubrí (los motivos de su actitud) que ella está postulando para ser diputada. Ella postuló para ser alcalde, pero sacó 300 votos, no la pescó nadie”, lanzó

Sukni aseguró que como está postulándose para diputada, quiere tener una imagen de una persona seria, y llamó a las personas a revisar la actitud rígida de Olivari en el programa. “Ella estaba sumamente seria, que era lo que le convenía para quedar bien con el pueblo, para que la gente vote por ella”, afirmó.

La abogada confesó que no estaba picada por perder los pasajes al Caribe, sino por otro asunto. “Lo que me molesta es que el juego fue sucio, porque ella no se mostró como realmente es. Como la Marlen Olivari que le trabajó al Kike Morandé, porque empezó a criticar a las mujeres feministas que andaban mostrando el poto, porque andaban mostrando las pechugas”, lanzó.

“Ella no se acuerda cuando bailaba en el ‘Morandé con Compañía’ y mostraba el poto, la raja, y mostraba todo. Parece que no se acuerda, y ahora viene a criticar al movimiento feminista”, dijo antes de que se cortara abruptamente la grabación.