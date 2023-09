“Hay noches que...”: Paty Maldonado reveló las secuelas que le dejó su accidente de tránsito

Fue a principios del mes de junio que Patricia Maldonado sufrió un fuerte accidente de tránsito en la Ruta 68, en el que perdió el control de su camioneta y terminó volcando.

En el último capítulo de Tal Cual, durante una conversación con la conductora Raquel Argandoña, la cantante se sinceró y contó detalles sobre las secuelas que le dejó el fuerte accidente.

Los panelistas del programa de TV+ se pusieron a hablar del viaje de Paty a Miami para su cumpleaños, la panelista recordó el complejo momento que vivió hace unos meses.

“Yo necesito descansar, necesito descansar. Creo que este año ha sido duro, Raquel. No solamente por el trabajo, del cual yo estoy agradecida, el accidente me dejó todavía muchas secuelas físicas”, comenzó diciendo, tal como consigna La Cuarta..

También reveló que todavía no era capaz de manejar, aunque aseguró que tenían intenciones de volver a conducir a futuro.

“Por ejemplo, hay noches que me tengo que levantar 20 noches a tomarme algo para el dolor de la cintura”, dijo Paty.

De hecho, agregó: “Tengo que hacerme un tratamiento, tengo que ir todos los días al kinesiólogo. No he tenido tiempo. Tú me dirás ‘tienes que darte el tiempo’, sí, pero…”.

“Pero la salud es lo más importante, ya habíamos hablado de eso”, le dijo su amiga Raquel a su amiga.

“Lo tengo claro, pero el accidente, después esta cuestión que me vino…”, agregó Maldonado.

Luego, la conductora le comentó que pensaba que no viajaría sola a Estados Unidos tras el grave accidente.