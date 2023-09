Mauricio Israel responde feroz a “El Purgatorio”: lanza dardos a comediantes y Nacho Gutiérrez

La gresca mediática sube de intensidad entre “El Purgatorio”, de Canal 13, y el panelista de TV+ Mauricio Israel. En la más reciente escaramuza, el comentarista lanzó ponzoñosos dardos contra el animador y los comediantes del programa.

En la edició de este jueves del espacio conducido por Ignacio Gutiérrez, la humorista Chiqui Aguayo se rió ácidamente de Israel, dado que éste les había solicitado no “ensuciar” su imagen. Yo digo, cómo vas a ensuciar algo que ya está sucio. ‘Oye, no me manches el basurero, por fa’”, respondió Chiqui en pantalla.

Como conttrapartida, en el capítulo de este viernes de “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel exige a la producción que le desembolsen dinero pues- acusó- lo tienen de material para las burlas.

“¡Tírense un billetito poh, hue...!”, desembuchó el panelista. Incluso, dirigió sus exigencias directamente a un productor de Canal 13: “Ponte con un billetito o por último invítame a almorzar, pero si ya me van a usar todas las semanas, todas...”.

“Tienen dos alternativas: o dejan de nombrarme, de una vez por todas, o díganme cuánto y les mando la factura. Pero no me inviten, porque no voy a ir”, añadió el comentarista. haciendo el alcance de que hace un tiempo lo habían invitado y se negó.

Durante sus descargos, Israel quiso profundizar su arremetida y las emprendió contra Ignacio Gutiérrez, imitó su risa y sus expresiones, sacando carcajadas de sus compañeros de programa.

“Y todo esto sin expresión... ¡Porque tiene como dos kilos de botox en la cara!”, lanzó incisivo.

“Si se quieren reír, yo también me rio. Esto es sin llorar. Me van a hacer pedazos... pero con factura, ah”, advirtió con ironía.

Asimismo, se descargó también contra Chiqui Aguayo y Luis Slimming, quenes habrían dado a entender que es “feo”. “No me pueden decir feo... Ninguno de los dos humoristas me puede decir feo. Me imagino que cuando me dicen feo es porque se están mirando al espejo”, contestó.