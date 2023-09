“Me llama la atención…”: Marcela Vacarezza vuelve a arremeter contra Karamanos por dichos sobre rol de ‘Primera Dama’

La presentadora de televisión chilena, Marcela Vacarezza, no ha frenado sus críticas hacia Irina Karamanos, la pareja del Presidente Gabriel Boric, en medio de una polémica que surgió a raíz de las declaraciones de Karamanos sobre su papel como Primera Dama. Vacarezza emplazó nuevamente a Karamanos en un nuevo capítulo de este round a través de redes sociales.

El conflicto se desencadenó cuando Irina Karamanos expresó su orgullo por el título público de Primera Dama que ostenta, lo cual generó dudas en la animadora de televisión. En respuesta, Vacarezza confrontó a Karamano, señalando: “Me llama la atención que exprese que se ‘enorgullece... de su título público de Primera Dama’ y se autodenomine como tal, en relación a sus antiguas declaraciones respecto al tema”.

Esta no es la primera vez que Vacarezza responde a Karamanos, ya que previamente había lanzado un tuit polémico en respuesta a las afirmaciones de Irina. En ese tuit, Vacarezza señaló: “¿Quitar legitimidad por los privilegios que conlleva el cargo? El tema no son los privilegios en sí (concepto que ustedes desacreditan per se), es qué se hace con esos privilegios. Y aprovecharlos positivamente y por el bien del país se agradecería. Lo ‘gomero’ no es intrínseco al cargo”.

Por su parte, Irina Karamanos no se quedó en silencio y respondió a las críticas de Vacarezza, argumentando “Si solo lo asumen las que están por mantenerlo, nunca iba a cambiar el rol institucional que le quita legitimidad al Estado por darle privilegios de poder a parejas de los presidentes”.

Más tarde cerró afirmando lo siguiente: “Sí, culturalmente se les dice “Primera Dama”. Si quieres nos juntamos a conversar. Saludos”.

