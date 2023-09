Naya Fácil acumulando más logros: le contó a sus “facilines” cuál era la importante noticia que tenía guardada

La importante noticia de Naya Fácil ya es de conocimiento público, después de un retraso forzoso debido a un atentado en sus cuentas de Instagram, le bajaron tres de ella, y pudo recuperar una a las horas. Hoy, finalmente, pudo contarle a sus “facilines” que se compró una nueva propiedad.

“¡Mis ‘facilines’ me mudo! Me acabo de comprar mi tercera casa con 25 años. Les presento mi nueva casa de 3 pisos, 3 baños y muchas habitaciones. ¡Lo más importante por fin tengo estacionamiento para ‘la facilona’ jajaja! Y patio para los peques. Lo logré, oficialmente mía”, publicó Naya afuera de su lujoso nuevo hogar.

En sus historias de Instagram, ella partió de sus inicios cuando compró su primer departamento en un block celeste, para luego pasar por su casita actual que ha albergado muchos en vivo e historias de Naya Fácil. “Estoy muy agradecida de mi casa los dos años que me acogió”, señaló.

Naya Fácil llegó a su casa apoteósica y moderna; pasando por los diversos sectores y con un gran eco comenzó a mostrar su nueva casa a sus seguidores. Un living amplio, una gran cocina con una logia conectada, habitaciones de invitados y piezas para Tommy y Jerry, sus mascotas.

La casa “Facil”

La joven pasó por el segundo piso para mostrar todas las habitaciones que están en el sector, incluyendo la pieza de su hermana y la suya que tiene un baño privado. En un espacio común de la planta de arriba se veía la escalera al tercer piso, el cual no mostró ya que quería dejarlo como un misterio.

“Todavía no puedo creer que esta es mi casa, de verdad que estoy en shock. Todos sabemos que cuesta tener las cositas, y tener otra casa. De mi casa anterior todavía no me despido, porque me voy a venir a vivir acá, necesito un espacio más grande para mí, para los peques”, señaló.

“Estoy en un estado que no asimilo, me ha costado asimilar que esta es mi casa. Sé que llego a mi otra casita, yo entro y se siente el olor a mí, a mis perritos, se siente el olor a tu hogar. Acá se siente todavía muy nueva, no se siente como mía, pero es mía legalmente. Esta casa es de Naya Fácil, tú sabes cuando voy a notaría, voy a firmar y mi firma vale, mi firma vale propiedades”, afirmó la joven.