“Not Papá Lulo”: Francisco sorprendió a sus seguidores como el nuevo embajador de reconocida marca

Francisco Arenas, conocido cariñosamente como “Papá Lulo”, sorprendió a sus seguidores al ser nombrado el nuevo embajador de una marca vegana ampliamente reconocida. El ex participante de Gran Hermano se robó el corazón de sus seguidores al promocionar la mayonesa vegana de Notco, conocida como NotMayo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Francisco Arenas compartió un momento delicioso mientras disfrutaba de un completo con NotMayo. “Me comí un completito con la NotMayo 2.0 de @thenotco 🤤”, escribió “Papá Lulo” en la publicación.

Su entusiasmo y apoyo a la marca vegana no pasaron desapercibidos, y sus fanáticos lo aplaudieron efusivamente en los comentarios. “El único del reality facturando y los demás seguirán en negociaciones?”, escribió un usuario de Instagram. “Bueno me veo necesidad de comprar not mayo”, “Si papá lulo usa not mayo, yo también” y “Hay papá Lulo, hay like”, escribieron otros.

La empresa detrás de NotMayo también se sumó a la emoción al compartir el video de Francisco Arenas en sus redes sociales. Además, añadieron un toque de humor al hacer referencia al repechaje de Gran Hermano en su comentario: “NotPapá Lulo y la que Lule 💋💋💋 Pal repechaje veamos si por el box de intercambio llega NotMayo, AGÚ! 💋”.