¿Se casaría con Pailita?: Skarleth Labra contó la firme y bromeó sobre su posible futuro con el cantante

El grupo de amigas de “Gran Hermano”, Maite Phillips, Viviana Acevedo y Skarleth Labra, estuvieron de invitadas en el podcast de Max Collao, “Max Stage”. Con todo el espíritu del juego, el animador le hizo una interesante pregunta a la joven de 18 años.

“¿Con quién te casarías?, ¿con quién tendrías una noche de pasión?, ¿y a quién tirarías por un barranco? Y los candidatos son Pailita, Pincoya y Rai, exclamó el animador, e instantáneamente comenzó a sonar “Cora Roto” del cantante urbano que le dedicó a la exparticipante de “Gran Hermano”.

Las tres se comenzaron a reír a carcajadas, y la joven le dijo: “Cómo eres, cómo eres”. Ellos le pidieron que bailara también con la canción, y Skarleth dijo: “está muy buena, ya me la sabía sí. Me gusta porque me recuerda a un momento bonito en mi vida”.

Las respuestas de Skarleth

Después de pensarla un poquito, Skarleth dijo: “Tendría una noche de pasión con la Pincoya porque la encuentro atractiva (bromeó). Tiraría al barranco al Rai, porque si pasara algo por ahí, la Cony me... (hizo una mímica de un golpe)”.

Sobre con quién se casaría, Skarleth respondió: “me casaría con Pailita, pero... no malinterpreten las cosas. No hay más opciones, pero ya no, ya no”.

El animador le insistió para que diera sus motivos, y ella le contestó que “no tengo más opciones, es lo que hay. Si me casara con él, tendría que ser como al principio de nuestra relación, pero ahora no, nunca me casaría con él con lo que pasó”.