VIDEO: Rauw Alejandro realiza emotivo gesto con una fanática durante su concierto en España

El cantante y compositor puertorriqueño Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, mejor conocido como Rauw Alejandro, sorprendió ayer, viernes, a una fanática durante su concierto en el estadio Nueva Condomina de Murcia, en España.

Según varios videos publicados a través de las redes sociales, la niña, quien se encuentra en silla de ruedas, le pidió al artista que interpretara “Beso”, uno de los tres temas de su reciente “extended play” llamado “RЯ” que compuso junto a su expareja, Rosalía.

“Zaida me vino a visitar temprano, estuvimos charlando toda la tarde y ya es una de mis mejores amigas (...) Me la voy a llevar pa’ Puerto Rico... pa’ la playa un ratito conmigo”, se le escucha decir al boricua.

Cuando comenzó la música, el autor de “Playa Saturno” se inclinó para darle un beso en la mejilla y, al finalizar, pidió un fuerte aplauso para la joven. “Zaida, esta es tu noche”, exclamó Rauw.

Asimismo, dejó saber que aún se la hace complicado interpretar el tema. “A mí se me hace difícil cantar esta próxima canción, pero la voy a cantar porque una persona en particular me la pidió”, agregó.

Precisamente, en el video musical de “Beso”, Rauw y Rosalía había anunciado que estaban comprometidos, sin embargo, en junio la pareja confirmó que la relación había llegado a su fin.

Rauw se encuentra llevando su “Saturno World Tour” por Europa. En España, específicamente, consiguió presentarte en los escenarios más importantes de este país como Son Fusteret, Palau Sant Jordi, Bilbao Exhibition Centre, Estadio Olímpico La Cartuja, WiZink Center y Costa Adeje Golf. Sus próximos espectáculos serán en Italia, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Alemania.

¿Rauw Alejandro y Rosalía se reconciliaron?

Recientemente, Rosalía dio una pista de presunta reconciliación con Rauw en sus redes sociales.La pista que dejó la cantante fue en una foto de su cuenta de Instagram. La española no estaba activa en sus redes desde el pasado 24 de julio, cuando estaba sobre la mesa la noticia de su separación con el puertorriqueño.

Tras semanas sin publicar nada, “Motomami” difundió una foto con una fotografía de su cama. El dato curioso es que sobre la cama, hay varios objetos, entre estos un libro rojo, que también le vieron a Rauw Alejandro en una de sus fotos. El libro lo tenían ambos, lo que hace preguntar ¿Han estado juntos? ¿Será una pista puesta a propósito para hacer ver que volvieron?

Y como a los fans no se les escapa nada, por supuesto dejaron miles de comentarios en la publicación de la española. Aunque, otros afirman que el libro es un diccionario, que no necesariamente muestra que están juntos de nuevo y que sólo es una coincidencia.

Al mismo tiempo, el boricua sigue desviviéndose de amor en sus conciertos, donde no oculta el despecho por su ruptura con Rosalía.

En una de sus presentaciones cantó “Hayami Hana”, pero antes dijo “nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero la voy a tocar solamente en Barcelona y por única vez en mi vida”.

Rauw no pudo aguantar el llanto, se secó las lágrimas delante del público y siguió, pero lo que más llamó la atención es que mostró el tatuaje que tiene en su pecho de Rosalía y dijo que “un amor así no se olvida de la noche a la mañana”.