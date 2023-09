“No tengo nada de natural”: Vesta Lugg entregó potente reflexión sobre los comentarios de su apariencia física

La influencer y cantante Vesta Lugg publicó un video en su cuenta de TikTok, en la cual desmitificó una verdad sobre ella y su apariencia física. Por esto, ella compartió una potente reflexión sobre los comentarios que se hacen sobre los cuerpos ajenos.

Ella partió actuando las frases que sus seguidores frecuentemente le dicen: “Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas, eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto porque eres tan natural”.

Por esto, ella entregó una revelación desde la silla de una clínica, “me pongo bótox desde los 23 años”, señaló. Ella le mandó un mensaje a todas las personas que le recalcan que no se intervenga porque es una belleza natural, y que no salga sin ropa porque es tan buena.

“Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural, y ahora van a ver cómo me pongo bótox”, agregó, antes de que el doctor le pinchara en el entrecejo.

“¿Por qué tenemos siempre que categorizarnos?”

“Mi punto es, sé que nace de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, como para halagarme. Pero, eso de categorizar a las mujeres entre mujer natural y mujer no natural, ¿Por qué tenemos siempre que categorizarnos?”, reflexionó.

“La mujer natural merece respeto y la no natural no merece respeto, es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos. Por ende, tengamos mucho ojo con las palabras y cómo planteamos nuestras opiniones. No opinemos acerca de cuerpos ajenos”, cerró.