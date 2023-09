“Nunca imaginé vivir algo así”: Eva Gómez se confesó a horas de encerrarse en “Tierra Brava”

La exanimadora del Festival de Viña, Eva Gómez, ya está lista para adentrarse en su nuevo desafío televisivo, ser una participante del nuevo reality show de Canal 13, “Tierra Brava”.

Ella subió su última selfie antes de entregar su celular, y encerrarse definitivamente en el reality del 13. Junto a esto, se confesó con sus seguidores a horas del encierro. “Uffff tantas sensaciones a la vez, ¡indescriptible!”, partió la animadora.

“Nunca imaginé vivir algo así, pero la verdad siempre fui valiente, arriesgada y jugada con lo que siento. Se me olvidó un rato y me perdí, ¡pero estoy de vuelta! Mi padre siempre decía que de ningún cobarde se ha escrito un libro”, agregó.

“La vida es hoy y a veces equivocarse es mejor que no intentarlo (no es el caso porque sé que me irá increíble, de hecho ya conocí gente maravillosa)”, contó Gómez.

“Extrañare muchísimo a mis hijos, mi Vitto Gómez (su mascota) y a mis amig@s pero ellos me animaron y se que están felices porque esto sólo traerá cosas buenas para mi. ¡Los quiero, apóyenme y cuídense mucho!”, cerró Eva Gómez señalando que leerá los mensajes a la vuelta, ya que dejará a Matias Pesse a cargo de sus redes.