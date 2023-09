“Se va gente de tu vida, pero abres nuevos espacios”, Shakira habló de su vida personal en Barranquilla.

Shakira además de hablar sobre la apertura del nuevo colegio de su Fundación Pies Descalzos que entregó este sábado 16 de septiembre en el barrio El Bosque Barranquilla también tuvo tiempo para abrir su corazón y hablar de cómo ha pasado este último año, que han sido cambiante y retador para la cantante barranquillera.

El momento se dio cuando un periodista de la Mega, le hizo la siguiente pregunta ¿Cuáles con las cosas que se han ido y las que han llegado, que han incidido en este momento de la vida de Shakira?

La artista comienza respondiendo esta pregunta con largo suspiro...” ¿Qué pregunta tan profunda?” dijo y añadió que “la vida es una suma y una resta constante, se va gente de tu vida, pero abres nuevos espacios, quizás nuevas energías, no quiero chocar con metafísica, pero bueno, a veces se quedan los que se tienen que quedar y a partir de allí van sumando y aprender también a aceptar, despedirse de personas, de vivencias de momentos de experiencias”.

Y agregó que, “todo eso te va forjando y mi tarea como artista es recopilar y documentar todas esas vivencias, todas esas experiencias, emociones, sentimientos, todas esas subidas y bajadas de la vida que acaban reflejadas en mis canciones”.

También les envió un mensaje a sus fans en el mundo. “Sí que he notado durante este año, que ha sido un año durísimo para mí en lo personal, en lo profesional, la vida como que me ha compensado de alguna manera (risas) de eso se han encargado mis fans, que son los mejores fans del mundo, que son mi armada, mi ejército, que me ayudan a pelear todas las batallas y que me apoyan y que me hacen sentir que sigo valiendo la pena, que están allí para escucharme, que tienen una paciencia infinita y que me levantan y me sostienen en los momentos más duros y más difíciles y allí han estado, cosa que jamás imaginé y pensé y que mis fans en el peor momento de mi vida me fuesen a sostener emocionalmente de la manera que me sostuvieron”.

Sobre el Colegio Nuevo Bosque en Barranquilla que entregó Shakira

La obra fue ejecutada por la Administración distrital, la Fundación Pies Descalzos y aliados como Fundación La Caixa, LCI Foundation y Fundación FC Barcelona.

“Como barranquilleros y como Administración distrital estamos felices y nos sentimos honrados de recibir a Shakira en su casa, y aún más en un momento tan importante como este, que es la entrega del colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos, una obra que -más allá de cemento y concreto- resignifica a El Bosque, el barrio más grande de la ciudad”, afirmó el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

El alcance de la obra consta de 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aula de arte, aula de tecnología, biblioteca, cocina y comedor, zona administrativa, 3 canchas, y baterías de baños, en un área de 6.073 metros cuadrados.