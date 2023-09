“¡Se van a ca... de hambre!”: Pincoya perdió la paciencia con sus compañeros por la falta de comida en ‘Gran Hermano’

Jennifer Galvarino, más conocida como La Pincoya se enojó con sus compañeros en Gran Hermano, debido a la falta de comida al interior del encierro.

Toda esta situación se desencadenó luego que esta semana contaran con poco presupuesto para las compras del supermercado, por lo que el llamado general era a controlarse con los alimentos.

Pese a ello, algunos habrían hecho caso omiso a la situación, lo que quedó al descubierto cuando Jennifer se levantó a preparar comida para ellos y se percató que no podía hacer demasiado.

“No hay leche, ni nada, cagaron. ¿Y eso por qué? Porque se comen todo, yo no tengo hambre, sé que ellos sí, pero no puedo hacer nada”, lanzó a la cámara.

Después, dijo que “podría haber hecho pan, pero no tengo, nada que hacer. Se cagan de hambre, se acabó”.

“Se van a cagar de hambre, porque no tienen nada más para comer”, expresó, mientras conversaba con Federico, a quien le pidió que la ayudara a hacer pan para los participantes.

Pincoya enojada

Al siguiente día, Jennifer le hizo saber su molestia al resto de los integrantes de la casa, haciendo un llamado a moderarse con la comida, mientras conversaban que alguien estaba comiendo crema a escondidas.

“Yo no voy a decir nada, así que no me echen la culpa. Acá todos comen cositas, y a uno no más lo ven, así que no me echen la culpa de que yo me lo comí”, lanzó.

Y agregó: “El resto también que se controle, ellos me controlan a mí, pero ellos no se controlan. Entonces, controlémonos todos, he dicho”.

“Cada quién se pone el poncho”, dijo Federico, mientras Cony le aclaró que era un llamado para no comer la crema de la casa-estudio.