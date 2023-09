Shakira desafía las reglas y prueba que las mujeres podemos “enseñar pierna” en la mediana edad

Shakira ha sido la reina absoluta de este 2023, recibiendo varios reconocimientos que reafirman su lugar en la cima. Y es que tras la tempestad que se desató con la ruptura de Piqué, parece que finalmente todo se ha acomodado y ahora vive su mejor momento.

Hace unos días, la colombiana deslumbró en los MTV Video Music Awards, donde fue honrada con el premio MTV Michael Jackson Vanguard Award, convirtiéndose en la primer latina en ser honrada con esta mención que en años anteriores han recibido Madonna, DavidBowie, Beyoncé, Rihanna, Justin Timberlake y Jennifer Lopez, entre otros.

Shakira La colombiana recibió uno de los máximos reconocimientos en los MTV VMAs (Eugene Gologursky/Getty)

“Gracias. Muchas gracias, es increíble recibir esto de parte de mi amigo. Es una gran sorpresa”, dijo ante el público que no dejaba de gritar su nombre en señal de apoyo. Gracias MTV por ser una parte importante de mi carrera. Tenía sólo 18 años”, dijo haciendo referencia a la edad que tenía cuando sus canciones comenzaron a sonar en el canal.

La colombiana, además aprovechó para destacar la fuerza de las mujeres que la han acompañado, así como de aquellas que han destacado en la industria.

Shakira rompe las reglas con nuevo sencillo

Tras sorprender a todos con su impactante presentación en los MTV VMAS donde llevó al público por un viaje épico con los mayores éxitos de su carrera como She Wolf, Te Felicito, Whenever, Wherever, Ojos Así, Objection, Hips don’t mentira y Sesión de música vol. 53, Shakira ha anunciado nuevo éxito con el que además probará suerte con el género regional.

Se trata de ‘El Jefe’, una colaboración con Fuerza Regida, grupo que ha ganado gran popularidad en los últimos años con su propuesta de regional moderno.

“Estás soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”, se escucha en un vistazo que compartió la intérprete.

Shakira enseña pierna y deja ver que a los 46 años está en su mejor momento

Shakira La cantante incursionará en un nuevo género (Instagram)

Si bien esta nueva canción ha sido algo inesperado para sus fans, ha sido bien recibida sobre todo porque la cantante compartió un fragmento de un video en el que aparece bailando sensual con una minifalda de flecos.

Shakira nunca ha temido romper las reglas que imponen cómo debe vestir una mujer “a cierta edad” y con esto demuestra que no tenemos fecha de caducidad como para dejar de lucir nuestro cuerpo como nos plazca.

La nueva tendencia de la temporada son las faldas con flecos y Shakira no es ajena a ellas pues son un elemento que siempre ha incorporado como parte de su propuesta musical y de moda. ¡Ella siempre ha sabido cómo lucir espectacular con esta prenda!

El vestido con apertura lateral

Para su último look de la noche, Shakira lució como toda una diosa griega portando un tercer vestido deslumbrante. El corte asimétrico plateado ceñido de Versace, con cortes geométricos unidos por grandes clips trenzados dorados y enormes sujetapapeles enmarcaron su figura a la perfección. La pierna descubierta fue el gran toque que le di0o sensualidad y elegancia.

Shakira en la playa no teme a nada

En 2020, Shakira lució espectacular mientras disfrutaba de las playas de Cabo San Lucas, ubicadas al sur de Baja California en México. En las imágenes, la cantante colombiana se dejó ver con un bikini lila, conformado por flecos que le dieron un alto impacto a sus muslos de acero.