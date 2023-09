“Vamos mis fieras”: Pamela Díaz se despidió oficialmente de su people para encerrarse en “Tierra Brava”

La participante más icónica de “Tierra Brava”, Pamela Díaz, ya se despidió oficialmente de su people, después de entregar diversas exclusivas de las primeras grabaciones del reality de Canal 13. Ahora le quitaron los celulares a los participantes y el juego comenzó.

Anoche, Pamela grabó unas historias en la noche en su habitación de hotel dando las últimas noticias de las grabaciones de “Tierra Brava”. La “Fiera” le partió cantando a su people que “llegó la hora de decir adiós”.

“Ya nos encerramos. People, los voy a extrañar mucho mucho mucho. Mañana nos quitan el celular como a las 6, 5, ya no sé. Me encantaría contarles todo, pero no ha pasado nada mucho, no nos dejan hablar con ningún compañero, y más encima estamos como con una tobillera, alguien que está encima de nosotros”, contó.

“No nos dejan beber alcohol, ojalá hablar poco, comemos en nuestras habitaciones. El ambiente está rico, me gusta como que va a estar entretenido, lo poco y nada que he podido conversar con alguien”, agregó.

“Pero bueno, mañana parte el reality, espero que lo vean, se vienen muchas sorpresas”, reveló Pamela antes de que entrara una productora, y un insecto que asustó a la “Fiera”.

Hoy en la mañana, Pamela Díaz subió su última publicación de Instagram, antes de que su equipo le maneje las cuentas. “Buen día People. Esta es la última foto porque llegó el día de desconectarme. Gracias por estar siempre a todos los que me quieren. Vamos mis fieras”, cerró la “Fiera”.