“Miren a Chayanne”: Aracely Arámbula dejó claro que se puede ser buen artista y padre

Aracely Arámbula no le teme a exponer lo mal padre que ha sido Luis Miguel con sus hijos: Miguel y Daniel, por lo que una vez más arremetió en su contra al asegurar que no quiere verle la cara ante la postura que ha manejado desde hace más de 10 años, tras no hacerse cargo de su paternidad.

Durante un encuentro con la prensa en la alfombra roja de la obra ‘Vaselina’ la actriz se mostró indignada de ver cómo el Sol de México comparte más con las hijas de su nueva novia Paloma Cuevas que con sus primogénitos, por lo que no le interesa saber nada de él, pues le “cae muy mal”.

“Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, si es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce”, dijo.

Aracely Arámbula compara a Luis Miguel con otros cantantes

Sin tapujos ‘La Chule’ no se guardó nada contra su expareja y aunque mantiene un gran rencor hacia él, espera que así como enorme es el sol ojalá así de grande sea el corazón de Luis Miguel para que pueda ver a sus hijos.

“Él siempre tiene las puertas abiertas para ver a sus hijos. Para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal; se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, ellos tienen 16 y 14 años, ya están más altos que él. Tiene que buscarlos, que no espere que lleguen al concierto. Ojalá que ese Sol tan grande como su ego, sea de ese tamaño el amor por sus hijos”, sostuvo.

De igual manera, no dudo en compararlo con otros artistas de la talla de Chayanne y Alejandro Fernández quienes pese a su fama se han mantenido al lado de sus hijos, todo lo contrario a Luismi.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos”, agregó.

Con respecto, a la gira de conciertos que inició el famoso en varios países, mencionó que no ha recibido ninguna invitación para que sus hijos acudan a ver a su padre, aunque ellos también tienen poco interés de compartir con él, pues no se ha ganado su cariño.

“Lo platicamos mucho. Ellos sabían que venía a la alfombra de Vaselina y me dijeron ‘mamá, ten mucho cuidado porque te van a estar preguntando cosas’, pero lo hemos estado platicando y digo ‘¿puedo decir esto?’, ‘sí claro’, ‘¿ustedes quieren ir a ver a su papá? No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario”, sostuvo.