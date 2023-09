“Siempre incomoda ver autenticidad en TV”: Belén Mora defendió con todo a Constanza y Pincoya de “Gran Hermano” tras fuertes críticas

Belén Mora es parte de los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano”, así lo dejó ver a través de un comentario en sus redes sociales.

En la publicación, la humorista realizó una empática reflexión sobre la participación de Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya” y también sobre Constanza Capelli.

“Ojalá a @Chilevisión se le ocurra hacer un programa de viajes “Pincoya por el mundo” y vaya a distintos países e intercambie conocimientos ancestrales chilotes por los de otros pueblos. Y que sea rostro de todas las hue... del mundo...”, expresó la comediante a través de su cuenta de Instagram.

“¿Y la Coni? La Coni va a caer paraíta donde la pongan. Siempre incomoda ver autenticidad en TV, estamos acostumbrados a ver personas que no reaccionan a nada, que son tibias, que no se mojan el poto. La Coni es absolutamente normal. Días buenos y días malos, se manda cagadas como todos. No le chupa las patas a nadie”, sentenció Belén Mora.