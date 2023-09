“Sigan sus sueños y dejen las drogas”: Marcianeke envió potente mensaje a sus fanáticos en estas Fiestas Patrias

El famoso cantante urbano, Marcianeke, sorprendió a sus fanáticos durante las celebraciones de Fiestas Patrias al compartir un mensaje especial tras su esperado show en las fondas del Parque O’Higgins.

Marcianeke cautivó a su audiencia con una selección de sus éxitos más reconocidos, y tras su presentación el artista decidió abrir su corazón en una entrevista con Radio ADN.

El cantante confesó haber atravesado un período difícil marcado por inseguridades personales, pero también resaltó que este tiempo de reflexión lo había fortalecido más que nunca. “Estuve pasando por un mal momento, por inseguridades mías, pero de aquí salí más seguro que nunca. Me doy cuenta que la gente siempre quiso apoyarme y que siempre siguió apoyándome, así que voy a seguir. Volví con todo, eso ya es un hecho”, expresó el cantante.

Marcianeke no perdió la oportunidad de expresar su profundo agradecimiento hacia sus seguidores: “Me siento más que contento, más que agradecido, me sacan de miles de dudas. Por ustedes estoy haciendo todo lo que hago”.

En un gesto significativo en esta temporada festiva, el artista reveló que se dedicó al 100% para poder disfrutar el tiempo con sus seguidores. “Estas Fiestas Patrias me he dedicado 100% a trabajar, para poder pasarla bien con ustedes. Pero haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo, poniéndome serio”, enfatizó.

“Sigan sus sueños, dejen las drogas, no anden encerrándose, perdiendo el tiempo. Ahorren ese tiempo haciendo ejercicio, yo ahora en vez de estar encerrado en mi pieza prefiero hacer deporte en mi casa, sino voy a un gimnasio”, aconsejó a sus fans.

Finalmente confesó que se encuentra en una nueva y mejor etapa: “Estoy tratando de rodearme de personas que hagan ejercicio, estoy achicando mi círculo, caminen con gente que de verdad les sume”, cerró el artista.