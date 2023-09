Angélica Sepúlveda reveló tratamiento estético que se realiza cada 8 meses

Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su rutina de cuidado personal. La figura mediática chilena, quien ahora cuenta con un mercado de productos del campo, y también estuvo confeccionando trajes típicos para las Fiestas Patrias, decidió tomarse un merecido descanso y compartirlo en sus redes sociales.

Según contó la propia “fierecilla”, dedicó un día completo para consentirse a sí misma, comenzando con una visita a su dermatóloga de confianza, la Dra. Karis Pereira, quien le administra tratamientos de bótox para minimizar y suavizar sus arrugas.

“Merecía un día de regaloneo solo para mí. He trabajado más que china este tiempo, así que está absolutamente ganado”, partió contando.

“Me vine casi sonámbula de Yungay a Concepción, directo donde mi doctora top, Karis Pereira, que minimiza y atenúa mis arrugas (no las borra, solo las suaviza un poquito con bótox)”, continuó relatando.

En esa misma línea, Angélica siguió comentando en qué consistía su día de regaloneo: “Llegué a retocar color y hacer un intenso trabajo de hidratación. Dónde además de cuidar mi pelito, me retaron porque debí haber venido hace tres semanas (los trajes de huasos demandan trabajo día y noche, me fue imposible venir antes). Mi cabello quedó hermoso, la próxima semana me toca decoloración de raíz”.

“Happy (feliz), adoro Concepción, tiene una energía que me alegra mucho y bueno, ahora me voy a una ‘juntación’ con un amiguito ‘simpático y muy bonito’”, señaló la ex chica reality.

Finalmente, invitó a sus seguidores a disfrutar, comer, bailar cueca y “pasarlo chancho”. “Las fiestas patrias son alegría”, cerró.