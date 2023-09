Para Natalia Ramírez la primera parte de ‘Betty, la fea’ fue todo un acontecimiento, pues fue una de las que vivió las más inesperadas experiencias en el set de grabación.

En su canal de Youtube, la actriz le confesó a sus fans cómo detrás de la escena muy sensual en la que ella aparece sumergida en una tina envuelta entre una gran capa de espuma, vivió los momentos más angustiantes de su vida. Primero, porque para que se lograra ese efecto, la producción utilizó un lavaplatos que generara la cantidad que ellos necesitaban para la escena.

De una escena sensual a quedar incapacitada: lo que le pasó a actriz de ‘Betty, la fea’ Foto: Youtube Natalia Ramírez

El olor y consistencia de este no le permitían sentirse a gusto, pues era muy incómodo además mantenerse sentada durante su diálogo, pues la consistencia de ese producto la hacía resbalarse a cada rato. Y lo peor es que el agua que usaron para llenar este lugar estaba helada, porque el calentador se había dañado.

Natalia Ramírez termino incapacitada tras escena en ‘Betty, la fea’

El resultado de esa escena fue lo que tanto quería Fernando Gaitán para su escena en ‘Betty, la fea’, pero para la actriz Natalia Ramírez, fue el peor momento de su vida, pues luego de esto debió incapacitarse, pues le surgió un resfriado que se complicó con una neumonía.

“Eso fue insoportable para mi, pues debía debatirme entre mantener el equilibrio para no resbalarme por el jabón y golpearme con la tina, así como aguantar el agua helada con el clima de Bogotá que estaba extremo ese día. Fue una verdadera tortura, pero lo peor es que fui al médico, porque luego de eso, no se me quitaba la gripe”, dijo la colombiana.

Con esto, deja una vez más claro que no toso es tan fácil en el set de grabación y que por el contrario, la pasa muy mal, pero lo satisfactorio para ellos es que se logren las tomas, así el público no sepa todo lo que hay detrás.